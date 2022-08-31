В Европе «всплыл» новый вид туризма

Достопримечательность при этом такая не единственная — европейские реки стремительно мелеют, показывая то «голодные камни», то военные корабли времён второй мировой. И заодно «останавливая» речные круизы. Так, на Рейне, в немецком городке Кауб, уровень реки снизился до 36 см. Как уверяют эксперты, речное судоходство полностью убыточно уже при 40 см.

«В связи с климатическим кризисом традиционные речные круизы в Европе определенно пострадают, и в результате отрасль, вероятно, перезагрузится», — заявила Клэр Уиден, главный преподаватель туризма и маркетинга в Брайтонском университете. Спрос на круизы по-прежнему велик, но корабли приходится разгружать — например, спуская воду из бассейнов — и то в некоторых местах туристы слышат, как корабль буквально «скребет по дну».

Но в большей части случаев, компаниям уже приходится пересаживать туристов на автобусы. Круизные операторы опасаются, что круизы по Рейну могут уйти в прошлое в ближайшее время — если повторится хоть одно такое лето: просто все компании массово обанкротятся.

Не лучше обстановка и на других европейских реках. Во Франции в некоторых местах почти полностью высохли участки реки Луара, каналы закрыты, в Венгрии закрылась часть стоянок круизных судов на Дунае — суда просто не могут пришвартоваться из-за низкого уровня воды, зато для «сухого туризма» показались опоры моста Маргарет, разрушенного во время Второй мировой войны. В Италии река По находится на исторических минимумах и тоже местами почти исчезла. Местные владельцы лодочных прокатов и прогулочных кораблей также говорят, что еще одно такое лето — и можно уходить на пенсию. Мелеет и знаменитое озеро Гарда, приближаясь к самому низкому уровню за всю свою историю и «демонстрируя» туристам античные руины, в обычное время скрытый под водой.