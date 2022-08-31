В Вильнюсе открывается Форум Свободной России

Отмечается, что в дискуссиях должны участвовать российские оппозиционные политики, правозащитники, эксперты, журналисты.

Также в мероприятии примут участие министр обороны Латвии Артис Пабрикс, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрикс Ильвес, советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас и депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс.

По словам организаторов, цель конгресса — объединить ту часть российского общества, которая наиболее активно выступает против военной агрессии страны в Украине, поддерживает Украину и усилия по противостоянию режиму Владимира Путина.

Мероприятие продлится до 2 сентября.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено