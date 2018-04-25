В Европе ждут экстремальной засухи

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Беда не приходит одна: мало пандемии — Европа стоит перед угрозой дефицита питьевой и поливной воды из-за оскудения подземных вод. Британская газета Daily Mail сообщает, что это происходит из-за третьей подряд необыкновенно теплой и сухой зимы. В этом году в Европе выпало очень мало снега, и подземные источники были намного слабее и теплее, чем обычно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт «Новости Израиля», в мае по континенту прокатилась волна жары, а синоптики вновь предсказывают жаркое и сухое лето.

Издание публикует карты состояния подземных вод и предстоящей засухи, созданные Европейской службой слежения за изменением климата Copernicus (C3S). В некоторых — очень немногих — местах в начале мая и начале июня пролились дожди, которые улучшили состояние источников. Это Португалия, Испания, французская Бретань, Дания, юг Швеции и Финляндии, Латвия и Эстония. Вот, пожалуй, и всё.

Зато подземные воды, служащие для полива сельскохозяяйственных культур в Восточной и Центральной Европе, находятся в катастрофическом состоянии. Это огромная полоса темно-красного цвета, покрывающая Северный Кавказ, всю Украину (кроме Закарпатья), юг европейской части России и Беларуси, юг и центр Польши, Словакию и Чехию, юг Германии и Восток Франции.

Власти в Чехии сообщают, что этой весной 80 проц источников иссякли, и страна стоит на пороге засухи, подобной которой не было 500 лет.

Уровень реки Десны в Украине упал на 5 метров, самой нижней точки за последние 140 лет.

«В последние годы Центральная Европа испытала серию засух из-за необыкновенно стабильной погоды с высокими температурами, что можно связать с глобальным потеплением. Многолетняя засуха уже нанесла ущерб и подземным водам и лесам (из-за нашествия жуков-короедов)», — прокомментировал происходящее специалист из Венского университета.