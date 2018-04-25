За сутки подтвержден один новый случай коронавируса, общее число – 1817

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За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1817, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 214 человек, выздоровело 1515 человек, 86 человек находятся в изоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 27 завозных случаев.

За сутки проверено 4472 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 422 тыс. 840.