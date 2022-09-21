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В Европейском Союзе назревает очередная продовольственная проблема

Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

Неурожай, вызванный продолжительной засухой этим летом, вызовет очередное подорожание на продукты, в часности на картофель.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с таким тревожным предупреждением выступили сегодня чешские эксперты.

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Те районы страны, где с орошением дело было поставлено хорошо и где урожай был нормальный, не смогут компенсировать общие потери.

Подобная ситуация имела место на большей части территории Европы, и это усугубляет ситуацию во всем Евросоюзе. Этим обусловлено прогнозируемое подорожание картофеля. Ожидается, что потери стран Евросоюза составят около 1 миллиона тонн.

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