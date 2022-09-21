В Европейском Союзе назревает очередная продовольственная проблема

Те районы страны, где с орошением дело было поставлено хорошо и где урожай был нормальный, не смогут компенсировать общие потери.

Подобная ситуация имела место на большей части территории Европы, и это усугубляет ситуацию во всем Евросоюзе. Этим обусловлено прогнозируемое подорожание картофеля. Ожидается, что потери стран Евросоюза составят около 1 миллиона тонн.