В Евросоюзе обновили «террористический список»

В «террористический список ЕС» внесли ряд обновлений. Соответствующее решение принял Совет Евросоюза, передает пресс-служба международного ведомства во вторник, 14 января.

В список входят лица, организации и учреждения, против которых вводятся санкции: замораживание на территории стран ЕС счетов и активов всех из «террористического списка» в связи с террористической деятельностью.

«Впервые Совет ЕС образовал такой перечень на выполнение резолюции СБ ООН после террористической атаки 11 сентября 2001 года», — сообщают в Совете ЕС.

В ведомстве просматривают этот список, по меньшей мере, раз в шесть месяцев, на основе каких-либо новых фактов или событий, связанных с терроризмом.