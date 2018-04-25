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В Евросоюзе обновили «террористический список»

В «террористический список ЕС» внесли ряд обновлений. Соответствующее решение принял Совет Евросоюза, передает пресс-служба международного ведомства во вторник, 14 января.

В список входят лица, организации и учреждения, против которых вводятся санкции: замораживание на территории стран ЕС счетов и активов всех из «террористического списка» в связи с террористической деятельностью.

«Впервые Совет ЕС образовал такой перечень на выполнение резолюции СБ ООН после террористической атаки 11 сентября 2001 года», — сообщают в Совете ЕС.

В ведомстве просматривают этот список, по меньшей мере, раз в шесть месяцев, на основе каких-либо новых фактов или событий, связанных с терроризмом.

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Санкционный режим отделен от резолюций ООН, которые направлены против Аль-Каиды и Исламского государства, поскольку ЕС имеет собственный режим санкций, который позволяет автономно применять ограничения против Исламского государства и Аль-Каиды, а также против связанных с ними лиц и учреждений.

Напомним, что ранее двух человек задержали в Нидерландах по подозрению в подготовке теракта. Задержанные собирались использовать заминированный автомобиль и жилеты смертников. Они планировали осуществить нападение до конца года.

Также сообщалось, что власти Австрии заявили о предотвращении теракта в Вене. Серию террористических атак планировали три этнических чеченца. Известно, что один из них поддерживал Исламское государство. Подозреваемые планировали взорвать бомбу на рождественской ярмарке перед собором Святого Штефана в центре Вены.

korrespondent.net

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