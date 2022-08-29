В Евросоюзе призывают заморозить цены на газ

«Следующие пять-десять зим будут ужасающими, если мы ничего не сделаем. Мы должны работать над замораживанием цен на газ», — написала она в Твиттер, добавив, что привязка цен на электроэнергию к стоимости газа искусственная и требует реформирования.

Также разделить цены на электроэнергию и газ призвал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Мы должны остановить безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках. Мы не можем позволить Путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию», — заявил он.

На прошлой неделе газ в Европе подорожал до 3500 долларов за тысячу кубометров, но позже стоимость немного снизилась.