В Евросоюзе прогнозируют наплыв мигрантов из-за продовольственного кризиса в мире

В Евросоюзе прогнозируют рост темпов миграции в европейские страны на фоне повышения стоимости продуктов питания и энергоресурсов в мире, сообщают РИА Новости.Европейский комиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон считает, что из-за нарастающих кризисных явлений люди не смогут чувствовать себя защищенными в своих странах, поэтому будут пытаться иммигрировать.

Она также считает, инфляция может привести к нестабильности в некоторых странах, что обернется ростом преступности и террористической угрозы.