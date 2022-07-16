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В Евросоюзе прогнозируют наплыв мигрантов из-за продовольственного кризиса в мире

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В Евросоюзе прогнозируют рост темпов миграции в европейские страны на фоне повышения стоимости продуктов питания и энергоресурсов в мире, сообщают РИА Новости.Европейский комиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон считает, что из-за нарастающих кризисных явлений люди не смогут чувствовать себя защищенными в своих странах, поэтому будут пытаться иммигрировать.

Она также считает, инфляция может привести к нестабильности в некоторых странах, что обернется ростом преступности и террористической угрозы.

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Масштабы миграции в страны ЕС, по мнению Йохансон, спрогнозировать в данный момент нельзя. Еврокомиссар призвала европейские власти разработать план действий на случай роста миграции. Также она отметила, что Евросоюз прилагает усилия, чтобы не допустить наплыва мигрантов.

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