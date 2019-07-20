В Финляндии введут в строй очередной блок Атомной электростанции

Фото azertag.az

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Финская компания Teollisuuden Voima Oyj (TVO) объявила, что Атомная электростанция Olkiluoto 3 начнет производить электроэнергию в июле 2020 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, консорциум Areva-Siemens, который строит реактор, сообщил, что ядерное топливо будет загружено в реактор в январе 2020 года, а первое подключение к энергосистеме состоится в апреле 2020 года. Начало регулярного производства электроэнергии на новом АЭС ожидается в июле 2020 года.

Отметим, что новый реактор расположен на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото, входящим в состав коммуны Эурайоки. Новый реактор стал частью общественных дискуссий в связи с тем, что его строительство уже более чем на десятилетие отстает от графика.

Первоначально ожидалось, что третий энергоблок АЭС будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2010 году, однако впоследствии даты запуска переносились на 2013, 2015 и 2018 годы.

Тем не менее следует отметить, что аналогичный реактор, находящийся в стадии строительства для французской коммунальной компании EDF во Фламанвиле, Франция, также на несколько лет отстает от графика и на миллиарды превышает бюджет из-за ряда серьезных технических проблем.