В «Формуле-1» работают над разными вариантами календаря

Фото pixabay.com

Владельцы «Формулы-1» готовят несколько вариантов нового календаря на сезон 2020 года, которые могут использоваться в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.

В некоторых странах она пошла на спад – ограничения будут постепенно смягчаться, что должно позволить летом начать сезон. Вероятно, первые гонки пройдут без зрителей.

Разные варианты календаря включают разное число Гран-при – от минимально необходимых восьми до девятнадцати. Вторую цифру озвучил спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун. Но есть и худший сценарий, при котором сезон придется отменить. Впрочем, рассматривать этот вариант сейчас никто не хочет.

Только один этап из прежней версии календаря 2020 года должен непременно сохранить дату проведения. Гран-при Сингапура пройдет 20 сентября или будет отменен – этапу на городской трассе предшествует длительная подготовка, которую нужно начать заранее. Остальные этапы в разных версиях календаря имеют разные сроки, что дает необходимую гибкость.

Наиболее вероятный вариант календаря включает 15 Гран-при. При таком числе гонок владельцам коммерческих прав не придется пересматривать телевизионные контракты – и «Формула-1» получит средства в полном объеме хотя бы по этой статье доходов. Очевидно, что контракты с промоутерами этапов могут быть пересмотрены из-за изменения дат, а на тех Гран-при, которые пройдут без зрителей, владельцы чемпионата мира сами выступят в роли промоутеров, взяв трассу в аренду.

Сейчас считается, что сезон начнется в июле с двух гонок подряд – в Австрии, Великобритании или Франции, трассы будут выбраны в зависимости от ситуации. В августе пройдут три гонки, в числе кандидатов – Венгрия, Нидерланды, Бельгия, Италия или европейские трассы из числа перенесенных этапов. В Зандворте категорически не хотят проводить гонку без зрителей, так что этот этап под вопросом.

После серии европейских Гран-при «Формула-1» отправится в Азию. В сентябре должны пройти Гран-при Сингапура и России, в октябре – Гран-при Японии, Вьетнама и Китая, причем один из уик-эндов будет двухдневным. В ноябре пройдут Гран-при США, Мексики и Бразилии. Сезон закончится в декабре двумя гонками подряд – в Бахрейне и Абу-Даби.

По материалам СМИ