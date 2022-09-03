В G7 приняли решение о потолке цен на нефть России

Потолок цен будет определяться всей коалицией и будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров.

«Мы подтверждаем наше общее политическое намерение завершить и ввести комплексный запрет услуг, позволяющих морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения во всем мире. Оказание таких услуг будет разрешено, только если нефть и нефтепродукты будут закупаться по цене или ниже («ценовой потолок»), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих ценовой потолок», — говорится в заявлении.

Как пишет Bloomberg, пока остается непонятным, насколько эффективен будет режим ограничения цен, ведь некоторые из крупнейших покупателей российской нефти не согласились присоединиться к инициативе. К примеру, по словам собеседников агентства, Индия опасается, что может «проиграть» другим покупателям в возможности покупать российскую нефть по сниженным ценам. Поддержка крупных покупателей российской нефти, таких как Индия и Турция, считается особенно важной.

Ожидается, что предельный лимит цен на нефть из России введут с 5 декабря, а на нефтепродукты из РФ — с 5 февраля 2023 года.

В РФ уже пригрозили не поставлять нефть в ответ на огранчиение цен.