В Германии приняли решение продлить карантин до 7 марта

Власти Германии договорились продлить карантинные меры в стране до 7 марта с отдельными оговорками. Об этом говорится в распространенном в среду документе, принятом по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов, сообщает ТАСС.

«Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта», — говорится в постановлении.