В Германии продолжат строительство Северного потока-2

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В Германии компания Nord Stream 2 AG продолжит строительство трубопровода Северный поток — 2 в зимние месяцы, решение приняло Федеральное ведомство по геодезии и картографии ФРГ (BSH), говорится в пресс-релизе в понедельник, 23 декабря.

«BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства Северного потока — 2 на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, где предусматриваются санкции в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. После этого решения швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Позже Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море.