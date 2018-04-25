default image
Эстония усилит борьбу с отмыванием денег

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки об ограничениях для электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
В Вильнюсе выбрана самая нарядная Рождественская витрина

Подробнее...
default image
В Венеции началось очередное наводнение

Подробнее...
default image
В Германии продолжат строительство Северного потока-2

Подробнее...
default image
Skinest Rail увеличила требование к Литве о возмещении ущерба до 62 млн евро

Подробнее...
default image
Для жителей Вильнюса вывоз мусора подорожает примерно на 70 процентов

Подробнее...
default image
А.Ширинскене: этот сейм не способен принять решение о написании фамилий и по Р.Паксасу

Подробнее...
default image
Опрос: крупнейшие риски – атаки хакеров и "перегрев" рынка недвижимости

Подробнее...
default image
Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Подробнее...
default image
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Россия всеми силами пытается переписать историю

Подробнее...
default image
Космические силы ВС США официально учреждены

Подробнее...
default image
Сегодня президент РФ Владимир Путин откроет ж/д сообщение по Крымскому мосту

Подробнее...
default image
Брюссель давит на Литву по вопросу написания нелитовских фамилий

Подробнее...
default image
Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней кредита

Подробнее...
default image
Вильнюсское самоуправление закрывает футбольную школу

Подробнее...
default image
Открыта вакансия разнорабочего в Антарктике за 126 000 долларов в год

Подробнее...
default image
На дорогах Литвы появятся еще 70 скоростных радаров

Подробнее...
default image
ЕЦБ: в связи с решением о повышении налога для банков необходима обстоятельная оценка

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Германии продолжат строительство Северного потока-2

  • Фото gazprom.ru

В Германии компания Nord Stream 2 AG продолжит строительство трубопровода Северный поток — 2 в зимние месяцы, решение приняло Федеральное ведомство по геодезии и картографии ФРГ (BSH), говорится в пресс-релизе в понедельник, 23 декабря. 

«BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства Северного потока — 2 на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы», — говорится в сообщении. 

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, где предусматриваются санкции в отношении газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. После этого решения швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Позже Allseas отвела все суда из района строительства в Балтийском море. 

korrespondent.net

афиша

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600