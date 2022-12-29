В Германии прогнозируют конец пандемии COVID-19

Единственным ограничением вирусолог назвал очередной мутационный скачок, но пока такой сценарий маловероятен.

Он также прокомментировал нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Китае.

«Большой ошибкой в Китае было то, что не было осведомленности о вакцинации среди населения, особенно среди пожилых людей», — считает медик.

Дроссен добавил, что кампания по вакцинации в Германии и Европе в целом стала решающим шагом в борьбе с пандемией. Он также назвал «оправданными» ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.

«Никогда речь не шла о том, чтобы остановить пандемию. С самого начала было понятно, что это невозможно. Но если бы вы вообще ничего не делали, было бы миллион смертей или больше в Германии еще до распространения штамма Дельта. Поэтому пришлось ограничить человеческие контакты», – добавил он.

Напомним, что в Украине продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 30 апреля 2023 годадо 30 апреля 2023 года.