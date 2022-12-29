СРФП: в Литве арестовано 87 млн евро средств российских и белорусских предприятий

СРФП указывает, что общая сумма замороженных средств на счетах российских предприятий составляет более 42,97 млн евро и 1,78 млн долларов США, а общая сумма поступающих замороженных средств, отправители которых подпадают под санкции Евросоюза, составляет 1,45 млн евро, 1,32 млн долларов США и около 215 тыс. российских рублей.

На счетах белорусских компаний и физических лиц заморожены средства на общую сумму 34,91 млн евро и 7,68 млн долларов США.

Среди 16 подсанкционных компаний — Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и другие.

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