Анушаускас во Франции со своим коллегой обсудит приобретение гаубиц Caesar

В июне Анушаускас подписал с Лекорню протокол о намерениях относительно закупки 18 единиц колесных самоходных гаубиц. Литва также решила присоединиться к программе разработки нового поколения Caesar MarkII, осуществляемой Агентством по закупкам оборонного ведомства Франции.

Минобороны планирует выделить на весь проект закупки артиллерийских систем 110-150 млн евро. Эти средства пойдут на разработку, приобретение и внедрение системы в литовской армии.

В заявлении Минобороны отмечается, что Франция является важным союзником Литвы в сфере обороны и безопасности. В настоящее время французские ВВС в девятый раз выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии – в Литве впервые дислоцированы самые мощные французские истребители Dassault Rafale.

Французские военные в странах Балтии также активно участвуют в боевых группах батальонов Сил передового базирования НАТО и в военных учениях с литовскими военными.

Накануне министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас накануне встретился с защитниками завода «Азовсталь» и города Мариуполя, обсудил их боевой опыт и мотивацию.

«Здорово, что в Украине есть такие солдаты, дух которых не сломить ни одному оккупанту», — сказал министр. Поддержка Литвы также останется нерушимой, мы поддерживаем и будем поддерживать Украину до победы.

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