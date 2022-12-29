Польша направила более 50 дипломатических нот по вопросу репараций произведений искусства

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Заместитель министра иностранных дел Польши, государственный секретарь МИД РП по европейской политике Аркадиуш Мулярчик сообщил, что МИД Польши направил странам ЕС, членам НАТО более 50 дипломатических нот по вопросу репараций и разграбленных Германией во Вторую мировую войну произведений искусства.

Аркадиуш Мулярчик добавил, что посол Польши при ЮНЕСКО беседовал на эту тему с генеральным директором этой организации: «Есть некоторые соображения по сотрудничеству с ЮНЕСКО. Мы также проинформировали Совет Европы и сделали предложение о сотрудничестве в этой сфере, в связи с тем, что Германия пока не ответила ни на одну из наших дипломатических нот. Мы последовательно интернационализируем этот вопрос, и я убежден, что у нас все получится, но это требует времени».