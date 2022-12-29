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В Вильнюсской ратуше состоится вручение наград «Лидеров глобальной Литвы»

Фото BNS/ Паулюса Пяляцкиса

В четверг в Вильнюсской ратуше состоится ежегодная церемония награждения сети профессионалов диаспоры «Лидеры глобальной Литвы».

Среди номинантов этого года — шведский рэпер литовского происхождения Сильвана Имам,  недавно избранный в руководство Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас,  привезшая в Литву международный конкурс по популяризации науки Жанета Фрейер,  призывающая американцев поддержать Украину Аустея Сруога и другие.

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Всего жюри выбрало 23 номинанта в пяти номинациях.

Были созданы категории для научных инноваций, привлеченных инвестиций, популяризации имени Литвы, международных достижений. В ответ на текущие события этого года была создана новая категория для вклада диаспоры в поддержку Украины, сообщили организаторы.

«Глобальные вызовы последних лет объединили не только литовское общество, но и лидеров диаспоры. В этом году мы хотим уделить особое внимание объединяющим и командным заслугам, потому что часто за победителями стоит их команда, партнеры или широкая сеть сторонников», — сказала глава Global Lithuanian Leaders Мария Шарайте.

Это единственные награды, присуждаемые в Литве за исключительный вклад профессионалов диаспоры в развитие экономики, науки, культуры и других сфер. Их вручение организует неправительственная организация Global Lithuanian Leaders, которая развивает сеть профессионалов диаспоры и наделяет ее представителей полномочиями во имя прогресса Литвы.

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