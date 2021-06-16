В Германии растет число приверженцев правого экстремизма

Фото pixabay.com

В Германии растет угроза правого экстремизма, следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции за 2020 год, сообщает Deutsche Welle.

Число предполагаемых сторонников праворадикальных взглядов в Германии в 2020 году достигло 33 тыс. человек, увеличившись на 3,8%. По оценкам спецслужб ФРГ, почти 40% из них склонны к насилию или поддерживают его.