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В Германии с гололедом будут бороться с помощью огуречного рассола

Фото pixabay.com

В Баварии на юге Германии производитель соленых огурцов и горчицы Develey предложил свою помощь в борьбе с гололедом на дорогах, пишет Markt Spiegel.

Теперь раствор, который остается от производства соленых огурцов, пойдет на обработку автодорог. Сотрудники компании вместе с представителями дорожной службы подсчитали, что огуречного рассола должно хватить на обработку около 1,5 тыс. километров дорог, что позволит сэкономить примерно семь тонн соли.

В правительстве Баварии проект одобрили и похвалили за экологическое обращение с отходами.

korrespondent.net

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