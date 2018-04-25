Суд решит, продлить ли арест А. Палецкису

Каунасский окружной суд во вторник примет решение, продлить ли меру пресечения для подозреваемого в шпионаже политика Альгирдаса Палецкиса.
Генпрокуратура подтвердила BNS, что будет принято решение о продлении ареста, однако не раскрыла, на какой срок просят этот арест продлить.
По данным BNS, А. Палецкис выразил желание на этом заседании суда не присутствовать.
Подозреваемый находится под стражей с октября 2018 года. Последний раз суд продлил меру пресечения для него на два месяца – меньше, чем просила прокурор.
Этот политик вместе с неназванной «сетью лиц» подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.
Правоохрана сообщила об идущем расследовании в декабре прошлого года, но до сих пор почти не предоставляет информации по делу.
Фигурирующие в расследовании лица подозреваются в том, что по поручению ФСБ России собирали информацию о должностных лицах, прокурорах, судьях Литвы, имеющих отношение к расследованию дела о событиях 13 января 1991 года.
А. Палецкис уже некоторое время жалуется на здоровье, в августе-сентябре он некоторое время провел в больнице.
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