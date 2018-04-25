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ГИК утвердит границы округов: в Литве остается 70, у зарубежных литовцев будет свой

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Главная избирательная комиссия Литвы (ГИК) во вторник планирует утвердить границы одномандатных избирательных округов для следующих парламентских выборов.

«Планируется утвердить границы округов, в Литве остается 70 округов, учрежден отдельный округ для зарубежных литовцев», – сказала BNS председатель ГИК Лаура Матьёшайтите.

В Вильнюсе учреждается новый округ Пашилайчю, а из-за сокращения численности населения ликвидируется по округу в Дзукии и Жемайтии.

Также учрежден новый одномандатный Округ зарубежных литовцев, в нем будут голосовать проживающие за рубежом избиратели.

Границы округов меняются в преддверии выборов в сейм, чтобы они не превышали разрешенное законом отклонение 10% от среднего числа избирателей в округе.

Когда до выборов останется не менее 210 дней, ГИК должен утвердить границы избирательных округов с учетом административного деления страны, границ округов на прошлый выборах и числа избирателей.

Очередные выборы в сейм должны пройти 11 октября 2020 года.

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