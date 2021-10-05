В Госдепе США отреагировали на заполнение газом Севпотока-2

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США по-прежнему считают Северный поток-2 российским геополитическим проектом и выступают против него. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга в понедельник, 4 октября.

Таким образом глава пресс-службы прокомментировал информацию о том, что первую нить российского газопровода начали заполнять газом.

«Что касается Северного потока-2, то у нас нет конкретного ответа на это объявление. Наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России», — сказал Прайс.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит выполнять законодательство относительно санкций против СП-2.

Как сообщалось, на фоне новостей о начале заполнения трубопровода Севпоток-2 газом цена на это топливо в Европе перешла к снижению.