В Греции объявлен общенациональный карантин

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Правительство Греции объявило о введении в стране всеобщего карантина из-за ухудшения эпидобстановки с коронавирусом.

Локдаун вводится с субботы, 7 ноября. Предварительно, он будет действовать три недели, до 30 ноября.

Граждане должны находиться в полной изоляции. Чтобы выйти из дома, им придётся отправить СМС с уведомлением о цели выхода. Покидать жилище можно только тем, кто идёт на работу, за продуктами или лекарствами, для визита к врачу или к людям, нуждающимся в уходе, для выгула домашнего питомца. На улице следует иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий цель выхода из дома (например, справку от работодателя). Масочный режим обязателен всегда и везде.

Власти отмечают, что в случае, если новые ограничения себя не оправдают, уже через 15 дней система здравоохранения не справится с нагрузкой.