В Литве достигнут предел возможностей лабораторий по коронавирусу

Лаборатории Литвы достигли предела возможностей по анализам на коронавирус, заявила заместитель директора лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Росита Бальчене.

«На полную мощность используется как оборудование, так и человеческие ресурсы. Ситуация такова, но пока лаборатории справляются с количеством анализов», – заявила она в пятницу в интервью национальному радио LRT.

Она отмечает, что в данный момент максимальное количество проб, которые можно проверить за сутки составляет около 12 тысяч.

При этом, по словам Р. Бальчене, при необходимости мощности лабораторий еще можно было бы повысить, но она акцентирует, что самое важное не количество анализов, а их точность.

«Суть вероятно не в количестве проведенных анализов, а в том, чтобы эти анализы были целенаправленны, чтобы выбирался нужный контингент, чтобы это оказывало максимальное влияние на контроль над пандемией. Конечно, сейчас можно было бы повысить мощности, потому что некоторые больничные лаборатории пока проводят анализы только для собственных пациентов, лаборатория НЦОЗ также работает над тем, чтобы повысить собственные мощности. Прежде всего, для этого требуются большие человеческие ресурсы, который не так уж и просто найти», – комментировала она.

Замдиректора лаборатории также отметила, что в данный момент имеющихся реагентов на проведение анализа на коронавирус должно хватить еще на 50 дней.

До сих пор в Литве было проверено более 1 млн. 64 тыс. проб, в четверг Министерство здравоохранения сообщила, что за сутки было проведено почти 14,6 тыс. анализов.

На минувшей неделе ежедневно исследовалось почти по 10 тыс. проб, эта цифра сокращалась лишь в выходные.



BNS