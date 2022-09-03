В Гренландии хотят ограничить приток туристов из-за таяния айсбергов￼

Гостей, приезжающих в третий по величине город Илулиссат, встречает скалистая суровая местность со скудной растительностью, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Достаточно короткой поездки, чтобы увидеть огромные айсберги.

Огромные глыбы льда отделяются от ледника Илулиссат в соседнем фьорде и постепенно проплывают в заливе Диско, где изредка можно встретить китов.

«Мы ежедневно наблюдаем перемены, связанные с изменением климата: айсберги и ледник уменьшаются», — сказал мэр Палле Джеремиассен.

«Мы хотим контролировать численность туристов, которые приезжают на кораблях», — объяснил мэр, добавив, что город может принимать только один туристический корабль в день. Иногда властям приходится сталкиваться с тремя кораблями туристов в течение дня, это в общей сложности около 6 тыс. человек. К тому же, тающая вечная мерзлота угрожает стабильности местных зданий и инфраструктуры.

Ожидается, что открытие международного аэропорта в ближайшие несколько лет приведет к тому, что число туристов в Гренландии значительно возрастет. Но толпы туристов могут разрушить здешнюю хрупкую экосистему.

Недавние исследования показали, что за последние 40 лет глобальное потепление в Арктическом регионе происходит почти вчетверо быстрее, чем в среднем по планете.