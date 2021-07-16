В I полугодии сократился поток газа из Литвы в другие страны Балтии

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В первом полугодии этого года по газопроводу из Литвы в Латвию для потребностей Балтийских стран было передано 0,6 тераватт-часов газа, что на 78% меньше, чем за тот же период прошлого года (2,5 ТВт·ч).

Передача газа в другие страны Балтии сократилась по причине непривлекательных цен на этот эенергоноситель, сообщил литовский оператор системы передачи газа Amber Grid.

По ее сообщению, год, начавшийся большим потреблением в холодную зиму и прохладную весну, опустевшие газовые хранилища по причине оживляющейся после пандемии экономики значительно повысили ценовые индексы на газ на мировых биржах.

В первом полугодии этого года в Литву было поставлено 15,4ТВт·ч газа, за вычетом транспортировки в Калининградскую область. Это почти столько же, сколько и за тот же период прошлого года, когда в Литву было транспортировано 15,3 ТВт·ч газа.

За первых шесть месяцев года в Литве было использовано 14,7 ТВт·ч газа – на 17,1% больше, чем за тот же период прошлого года (12,6 ТВт·ч). Рост потребления газа в этом году определила очень холодная зима и затянувшаяся прохладная погода весной, из-за чего долгое время требовался газ для производства тепловой и прочей энергии

Транспортировка газа из Беларуси через Литву в Калининградскую область за первый квартал этого года составила 13,8 ТВт·ч – на 12% больше, чем за тот же период 2020 года (12,4 ТВт·ч).

Как отмечает Amber Grid, Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) остается важнейшим источником поставок газа Литве и Балтийским странам.

В первом полугодии с терминала было поставлено 9,4 ТВт·ч газа, что составляет 61% общего поставленного количества газа, из Латвии – 2,5 ТВт·ч или 16%, а из Беларуси – 3,6 ТВт·ч или 24% совокупного объема, предназначенного потребителям Литвы, Балтийских стран и Финляндии.

Газ в Литву поставляется через Клайпедский терминал СПГ, через Латвию и из России через Беларусь.