ВОЗ не исключает лабораторного происхождения COVID

Во Всемирная организация здравоохранения заявили, что не отказываются от теории о том, что коронавирус мог утечь из лаборатории Китая. Об этом заявил Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Associated Press.

Отмечается, что он призвал страну к открытости и сотрудничеству.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», — отметил генеральный директор ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебреисус также напомнил, как международная группа экспертов во время визита в Китай проблематично получила доступ к первичным данным относительно распространения COVID.

«Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии», — добавил глава ВОЗ.

Генеральный директор организации отметил, что только в случае получения полной информации о ситуации в лаборатории Китая в начале пандемии — ВОЗ сможет исключить теорию относительно ее связи с вирусом.

Ранее разведка Британии допустила искусственное происхождение COVID-19. Также бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что есть множество доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань.