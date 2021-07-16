Перевозчики просят мобильные пункты вакцинации для водителей грузовиков

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Чтобы привить как можно больше литовцев и зарубежных граждан, работающих на транспортных средствах водителями дальних рейсов, перевозчики просят организовать мобильные пункты вакцинации на площадках у пунктов пограничного контроля Литвы, чтобы уезжающим или возвращающимся домой водителям грузовиков можно было проще привиться от коронавируса и тестироваться.

Об этом говорится в обращении национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava к премьеру Ингриде Шимоните и министру здравоохранения Арунасу Дулькису с учетом того, что в последнее время становится больше случаев дельта-штамма коронавируса в транспортном секторе.

По словам генерального секретаря ассоциации Зенонаса Буйвидаса, то, что показатели не такие, каких хотелось бы, связано преимущественно со спецификой сектора — работники не находятся на одном месте, а постоянно перемещаются.

«Именно поэтому мы предлагаем премьеру и министру здравоохранения на некоторое время открыть мобильные пункты вакцинации, где можно было бы и привиться, и тестироваться, у крупнейших пунктов погранконтроля, где ежедневно пересекают границу примерно несколько сотен водителей тяжелого и легкового транспорта», — сказал для пресс-релиза З. Буйвидас.

В Литве среди предприятий, на которых занято как минимум 100 работников, хуже всего обстоят дела с прививками от коронавируса на транспортных предприятиях и судостроительных предприятиях. Об этом свидетельствует таблица данных, распространенная Минздравом среди самоуправлений.