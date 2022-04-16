В Индексе демократии стран мира Литву опередили Латвия и Эстония, Польша осталась ниже

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В составленном английским политико-экономическим изданием The Economist ежегодном Индексе демократии стран мира Литва поднялась на две позиции, но осталась третьей среди стран Балтии.

В Индексе демократии стран мира 2021 года Литва занимает 40-е место с 7,18 баллами из 10. По сравнению с прошлогодним индексом Литва поднялась на две позиции.

Избирательный процесс и плюрализм Литвы в индексе набрали 9,58 балла, функционирование власти — 7,86 балла, политическое участие — 6,67 балла, политическая культура — 6,88 балла, гражданские свободы — 8,24 балла.

Самое высокое место среди стран Балтии в Индексе демократии занимает Эстония — 27-е, Латвия занимает 38-е место. Польша в этом рейтинге находится на 51-ом месте.

Самую высокую оценку качество демократии получило в Норвегии (9,75 балла), Новой Зеландии (9,37 балла) и Финляндии (9,27 балла), а самое последнее место, 167-е — занимает Афганистан.

Результатами этого индекса поделилась Главная избирательная комиссия, которая указала, что по избирательному процессу и плюрализму «в регионе Восточной Европы, к которому относится Литва, это самая высокая оценка». Такой же индекс у Эстонии, Чехии, Словении, Латвии и Словакии.

Как и ранее, так и в 2021 году, Литва по этому Индексу демократии стран мира относится к категории «демократии с недостатками». К этой категории относятся страны, выборы в которых являются свободными и честными. Как указывает Главная избирательная комиссия, в них уважаются основные гражданские свободы, однако имеют место недостатки при решении таких проблем демократии, как неразвитая политическая культура и небольшое политическое участие.

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