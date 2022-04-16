Испанский город переименовали в Украину

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Городок Фуэнтес-де-Андалусия (провинция Севилья) с населением 7200 человек, по решению местных властей, в течение Страстной недели будет носить имя «Украина». Об этом сообщает посольство Украины в Испании, передает УНН.

Кроме того, некоторые из его улиц в настоящее время переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Эта акция была реализована по инициативе местных жителей, которые решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины.

Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежище в Испании.

Ранее сообщалось, что в Мадриде переименуют улицы в честь украинских городов-героев. А улицу рядом с посольством России переименуют в Бучу или Ирпень.