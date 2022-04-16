В гостинице Сейма поселен 61 беженец из Украины

Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

В гостинице литовского Сейма сейчас поселен 61 пострадавший от войны в Украине, сообщил в понедельник Департамент парламента по информации и коммуникации.

Указывается, что в общей сложности принято 15 семей с 23 детьми. Они поселены в 16 квартирах сеймовской гостиницы. Еще в двух освободившихся квартирах в ближайшее время намечается поселить пострадавших от войны лиц.

В сообщении указано, что жильцов подобрала общественная организация Stiprus kartu, отдавая приоритет уязвимым лицам.

Расходы пострадавших от войны лиц на проживание в гостинице Сейма, то есть на холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление и коммунальные услуги, будут компенсироваться и оплачиваться из средств канцелярии Сейма.

Жилье предоставлено беженцам на три месяца, но, в зависимости от ситуации, этот срок может продлеваться каждые три месяца в течение периода до 4 марта 2023 года — постановлением правительства беженцам предоставлены временные меры защиты.

24 марта Сейм принял изменения в Уставе Сейма, которые позволили поселить в свободных помещениях парламентской гостиницы украинских беженцев.

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