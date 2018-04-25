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В индексе равенства полов Литва поднялась на одну позицию

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В индексе равенства полов Евросоюза Литва поднялась на одну позицию и заняла 22-ое место.  

На пресс-конференции Европейского института равенства полов, проведенной удаленным способом, были представлены данные исследования, согласно которым, Литва в рейтинге равенства полов набрала 56,3 балла из 100 возможных. 

От среднего показателя по ЕС Литва отстает более чем на 11 баллов, по оценкам страны, по сравнению с показателем 2010 года, он вырос на 1,4 балла, а по сравнению с  2017 годом – на 0,8 балла. Индекс составлен на данных 2018 года, сообщил  Европейский институт равенства полов.

В опубликованном в четверг отчете отмечается, что со средним показателем в 67,9 баллов ЕС потребуется как минимум 60 лет, чтобы достичь равенства полов, если движение будет осуществляться с нынешней скоростью, поскольку показатель улучшается на полпункта ежегодно.  

Высшие позиции занимают Швеция, Дания, Франция, среди совершивших прогресс выделяются Италия, Люксембург, Мальта, самый низкий индекс в Греции, Венгрии, Румынии. 

«Мы видим медленное, но стабильное движение вперед, однако в этом году есть большие основания для того, чтобы озаботится. Пандемия коронавируса создают большую угрозу прогресса равенства полов и мы не можем допустить, чтобы это случилось», – цитируются в сообщении института слова его директора Карлин Шил. 

Она подчеркнула, что в большинстве сфер Европу все еще ждет долгий путь на пути к равенству полов, особенно в цифровом пространстве. 

«Наш сегодняшний день и будущее все более связаны с цифровыми технологиями, поэтому мы должны обеспечить, чтобы женщины и девочки занимали должную долю в этом секторе, чтобы их поощряли способствовать его росту», – отметила глава института. 

Литву вместе с Мальтой выделяют как страны, в которых по одной женщине в кабинете министров. Именно нехватка женщин в правительстве в прошлом году определило то, что в 2019 году Литва опустилась с 19-ой позиции на 23-ую. 

Прогресс Литвы в индексе равенства полов отмечен в разделе денег, отмечается, что в этом аспекте показатель Литвы вырос на 22%, Литву также положительно оценили в вопросе занятости женщин. 

Занятость среди мужчин в 75% на рынке труда была достигнута в 23 странах, а среди женщин лишь в четырех государствах – в Германии, Эстонии, Литве и Швеции.

В прошлогоднем индексе Литва набрала 55,5 балла из 100 возможных и отставала от среднего показателя в ЕС на 12 баллов. 

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