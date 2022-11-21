В Индонезии сильное землетрясение, десятки жертв

В результате землетрясения, очаг которого находился возле города Чианджур, пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат, больница и другие государственные объекты. Число жертв может возрасти.

Агентство пишет, что в Индонезии часто происходят подземные толчки, однако они редко ощущаются в столице страны городе Джакарта. В этот раз в столице раскачивались многоэтажные здания, некоторые жильцы были эвакуированы.

Ранее, 18 ноября у побережья западной части Индонезии также зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8. Тогда о жертвах не сообщалось.