В Индонезии сильное землетрясение, десятки жертв

На индонезийском острове Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6. Погибли не менее 46 человек, пострадали еще 700, сообщает Associated Press в понедельник, 21 ноября.
«Сейчас в областной больнице Чианджура насчитывается 46 погибших и около 700 раненых. Многие из них пострадали из-за обрушившихся зданий», – заявил глава Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий ИндонезииСухарьянто.
В результате землетрясения, очаг которого находился возле города Чианджур, пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат, больница и другие государственные объекты. Число жертв может возрасти.
Агентство пишет, что в Индонезии часто происходят подземные толчки, однако они редко ощущаются в столице страны городе Джакарта. В этот раз в столице раскачивались многоэтажные здания, некоторые жильцы были эвакуированы.
Ранее, 18 ноября у побережья западной части Индонезии также зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8. Тогда о жертвах не сообщалось.korrespondent.net