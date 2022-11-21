Кабмин Литвы – за допсредства для Союза стрелков, обеспечения безопасности ж/д перевозок

Правительство Литвы на заседании в понедельник одобрило только два предложения из пакета на 600 млн евро, запрошенных членами Сейма ассигнований в рамках госбюджета на 2023 год во время второго чтения проекта.
Было принято решение одобрить предложение группы депутатов Сейма от правящей партии (включая консерваторов) и оппозиции и выделить дополнительно 3,6 млн евро Союзу стрелков Литвы, а также было одобрено предложение госзайма для обеспечения безопасности железнодорожного движения, поскольку у управляющей инфраструктурой компании не хватает средств из-за прерывания грузопотока или деловых отношений по причине санкций против Беларуси и из-за войны в Украине.
По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, в целом поступили новые предложения по бюджетному проекту почти на 600 млн евро, некоторые предложения требовали сотен миллионов.
«В связи с необходимостью проведения ответственной фискальной политики и для обеспечения устойчивости финансов в среднесрочной и долгосрочной перспективе предлагаем не брать на себя дополнительные обязательства и не одобрять другие предложения членов Сейма», — сказала министр.
Парламентарии зарегистрировали в Сейме шесть десятков новых предложений по проекту бюджета.
В минувший четверг Сейм во второй раз рассмотрел уточненный правительством проект госбюджета на 2023 год. Окончательное решение по бюджету Сейм примет 22 ноября.
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