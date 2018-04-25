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В Иране все больше случаев губительного самолечения коронавируса метанолом

В Иране почти 300 человек умерли, более тысячи пострадали после употребления метанола на фоне ложных слухов в соцсетях о том, что он помогает от коронавируса, пишет The Independent со ссылкой на иранские СМИ. Иранский врач, близкий к министерству здравоохранения страны, рассказал АР, что ситуация еще хуже: погибших уже 480, пострадавших — 2,8 тысячи.

Советник минздрава Хоссейн Хассанян констатировал, что иранским врачам в таких условиях приходится сражаться на двух фронтах: бороться с коронавирусом и лечить людей от алкогольного отравления. По предварительным данным, в числе пострадавших оказался пятилетний ребенок, который, судя по информации в соцсетях, ослеп и находится на дыхательном аппарате после того, как родители напоили его опасной жидкостью. За последние две недели за продажу метанола были арестованы несколько человек.

Иранские соцсети распространяли историю из британского таблоида о том, что некоторые заболевшие якобы смогли вылечиться от коронавируса с помощью виски и меда. В сочетании с рекомендациями использовать для гигиены спиртосодержащие дезинфицирующие средства некоторые ошибочно пришли к выводу, что употребление жидкостей с высоким содержанием спирта может убить вирус.

По данным иранского минздрава, число заразившихся в стране за сутки составило 3076 человек, передает ТАСС. Это антирекорд новых подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку за сутки в стране. Общее число заболевших превысило 35 тысяч человек. Скончались 2517 человек (+139 за сутки). 11,7 тысячи, по официальным данным, выздоровели.

NEWSru.com

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