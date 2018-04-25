В США начали следить за смартфонами граждан ради борьбы с вирусом

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В США власти начали следить за перемещениями жителей страны через их смартфоны для того, чтобы лучше понять маршруты распространения коронавируса, пишет The Wall Street Journal ссылаясь на источники.

По информации издания, данные о местоположении американцев правительство получает не от операторов сотовой связи, а от рекламодателей, которые размещают объявления в мобильных приложениях.

Эта информация обезличена — власти могут видеть только маршрут перемещения человека, но у них нет данных ни о нем самом, ни о его телефоне. По данным WSJ, перемещения людей отслеживаются в 500 наиболее крупных городах США.

Напомним, что число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 125 тысяч человек, из них более 2 тысяч — умерли.