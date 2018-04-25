В Ирландии не осталось «Зеленого списка»

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С понедельника, 12 октября, в «Зеленом списке» нет стран, по возвращении из которых нет необходимости самоизолироваться на две недели, не будет ни одной страны Евросоюза.

Департамент международных отношений, подтвердил, что «работа по согласованию общих правил передвижения по Евросоюзу продолжается».

На текущий момент в Ирландию без карантина можно въехать лишь из Кипра, Финляндии, Латвии и Лихтенштейна, при этом в княжестве нет своего аэропорта.

Первоначально предполагалось, что до ноября правительство будет еженедельно обновлять «Зеленом списке», а с ноября начнет работать европейская система разращённых путешествий, однако, очень похоже, что члены Евросоюза не смогут согласовать все параметры единого списка, сообщает The Journal.