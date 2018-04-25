default image
Поток иностранных туристов в Литве может сократиться на 40, местных – на 25%

Подробнее...
default image
В Чехии скачок заболеваемости коронавирусом

Подробнее...
default image
В Ирландии появится налог на электронные сигареты

Подробнее...
default image
За карантин наполовину сократилось отравление алкоголем в Литве

Подробнее...
default image
Klaipedos nafta будет искать экспертов по приобретению судна СПГ

Подробнее...
default image
Банк Англии и Англиканская церковь извинились за работорговлю в своем прошлом

Подробнее...
default image
Испания 16 июля почтит память жертв коронавируса

Подробнее...
default image
В. Шапока: дискуссии о госбанке напоминают строительство Вавилонской башни

Подробнее...
default image
Австралия может остаться закрытой до 2021 года

Подробнее...
default image
Г.Науседа: о бюджете ЕС и Фонде восстановления нужно договориться как можно скорее

Подробнее...
default image
В Литву без ограничений по-прежнему можно приехать из 28 стран

Подробнее...
default image
ВОЗ: пандемия коронавируса вступила в новую опасную фазу

Подробнее...
default image
Названы 10 лучших спортсменов XXI века

Подробнее...
default image
Литвой названы 47 государств наиболее затронутых коронавирусом

Подробнее...
default image
Солнечное затмение 21 июня 2020: влияние и опасности

Подробнее...
default image
Визовый центр Литвы в Калининграде возобновил работу

Подробнее...
default image
В Таиланде предложили легализовать проституцию

Подробнее...
default image
Председатель ЕК: дискуссии по безопасности БелАЭС продолжатся

Подробнее...
default image
Соглашение по БелАЭС не удовлетворяет, нужно продолжать переговоры – советник президента

Подробнее...
default image
Еврокомиссия рассчитывает на открытие всех внутренних границ в ЕС к концу июня

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас надеется, что ЕК примет политические решения по БелАЭС

Подробнее...
default image
ЕС подтвердил, что "Восточное партнерство" является приоритетом внешней политики союза

Подробнее...
default image
Европарламент призвал ЕС подготовиться к Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Российская торговая сеть "Светофор" открыла магазин на окраине Каунаса под маркой Mere

Подробнее...
default image
Большинство жителей Литвы довольны тем, как Кабмин решал коронакризис

Подробнее...
default image
В Европе местами ужесточают карантин

Подробнее...
default image
ООН: за десять лет число людей, вынужденных покинуть свои дома, удвоилось

Подробнее...
default image
Г.Науседа призвал лидеров EC начать новый этап политики «Восточного партнерства»

Подробнее...
default image
США не будут разрабатывать ядерное гиперзвуковое оружие

Подробнее...
default image
В Армению из Литвы отправилась группа медиков для помощи в борьбе с COVID-19

Подробнее...
default image
ВОЗ призвала устранить задержку в предоставлении плановой медпомощи в Европе

Подробнее...
default image
Ответ Г.Науседы правящим: подталкивание к конституционному кризису безответственно

Подробнее...
default image
Названа самая безопасная страна во время пандемии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис не придает слишком большого значения подорожанию Rail Baltica

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев коронавируса, общее число – 1792

Подробнее...
default image
В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудит с главами ЕС Фонд восстановления Европы, бюджет

Подробнее...
default image
Д. Жалимас: обращение правящих – недопустимое вмешательство в деятельность КС

Подробнее...
default image
День летнего солнцестояния-2020: история и приметы

Подробнее...
default image
«Линкува», мы помним и скорбим…

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Ирландии появится налог на электронные сигареты

Фото pixabay.com

В правительстве рассчитывают одним выстрелом убить двух зайцев: улучшить показатели здоровья населения, а также закрыть многомиллиардную “дыру” в бюджете, образовавшуюся в результате пандемии.

Сообщается, что ставку налога еще предстоит определить законодателям.

Власти до конца года также введут запрет продаж несовершеннолетним этих устройств, напоминающих портативные кальяны. Решение принято после того, как в стране за последний год выросло число курящих подростков из-за сравнительной доступности электронных сигарет по сравнению с классическим табаком, акцизы на который поднимаются с завидной регулярностью из года в год.

Согласно данным Центрального статистического бюро республики, в настоящее время каждый двадцатый житель страны использует вейпы.

russianireland.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.