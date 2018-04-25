В Ирландии появится налог на электронные сигареты

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В правительстве рассчитывают одним выстрелом убить двух зайцев: улучшить показатели здоровья населения, а также закрыть многомиллиардную “дыру” в бюджете, образовавшуюся в результате пандемии.

Сообщается, что ставку налога еще предстоит определить законодателям.

Власти до конца года также введут запрет продаж несовершеннолетним этих устройств, напоминающих портативные кальяны. Решение принято после того, как в стране за последний год выросло число курящих подростков из-за сравнительной доступности электронных сигарет по сравнению с классическим табаком, акцизы на который поднимаются с завидной регулярностью из года в год.

Согласно данным Центрального статистического бюро республики, в настоящее время каждый двадцатый житель страны использует вейпы.