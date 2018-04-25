В ирландских школах хотят провести поголовную вакцинацию

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис предложил ввести в школах обязательную вакцинацию детей. Однако, он уверен, что такую инициативу будет нелегко воплотить в юридическом плане.

В ближайшее время Харрис намерен встретиться с министром образования Джо Макхью и министром по делам детей Кэтрин Заппоне для обсуждения потенциальных вариантов.

Он также просил Совет по исследованиям в области здравоохранения изучить опыт других стран в вопросе введения в школах обязательной вакцинации учеников.

Харрис выступает за вакцинацию от ВПЧ (вируса папилломы человека) в начальных классах. Ранее эти прививки делали лишь девочкам.

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