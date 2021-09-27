В Исландии впервые в парламенте будет больше женщин, чем мужчин

Отметим, что сначала правящим политсилам прогнозировали суммарно 39 мандатов. Однако по итогу выборов они получают 37 мест из 63 — как и в предыдущем Альтинге в начале его работы.

Победителем выборов стала пробизнесовая Партия независимости останется самой многочисленной, с 16 мандатами, получив 24% голосов избирателей. В свою очередь правоцентристская Прогрессивная партия из правящей коалиции — по сравнению с предыдущим составом парламента, она получила на пять мест больше, всего 13.

В то же время лево-зеленые получили 12,6% голосов и потеряли три мандата по сравнению с предыдущим составом парламента — у них будет 8 мест вместо 11. Хотя де-факто это означает потерю только одного места, так как двое других депутатов вскоре после выборов вышли из партии. Народная партия получила 6 мандатов, на два больше, чем в предыдущем составе законодательного органа, Viðreisn — 5, Пиратская партия и социал-демократы — по 6. Центристская партия потеряла три места и будет иметь 4 вместо 7.