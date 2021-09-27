На границе Литвы с Беларусью в воскресенье развернули 24 мигранта, 2 впустили – СОГГ

В сообщении СОГГ отмечается, что один из мигрантов, нелегально переходящий границу в районе Друскининкайского самоуправления, упал на землю словно без сознания, пограничники вызвали медиков.

В больнице выяснилось, что иностранец притворялся и имитировал потерю сознания. Медики констатировали, что он здоров и не нуждается в медпомощи. Иностранца не впустили в Литву.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

По информации СОГГ на прошлой неделе в субботу не было впущено в Литву 44 иностранца, в пятницу — 36, в четверг — 50, в среду — 24, во вторник — 19. Два десятка иностранцев не попали в Литву и в понедельник.