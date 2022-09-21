В Испании 2022 год стал рекордным по числу прибывших нелегальных иммигрантов

Таким образом, согласно данным, предоставленным МВД королевства, 2022 год становится рекордным по числу прибывших нелегальных мигрантов. На «канарском маршруте», самом опасном пути прибытия мигрантов, количество въездов увеличилось на 25 проц., 978 человек погибли в пути.

На сегодняшний день ключевыми факторами добровольного и вынужденного нелегального перемещения людей остаются нестабильная политическая обстановка в стране их проживания и низкий уровень жизни. Большинство нелегальных иммигрантов прибывает в Испанию из стран Африки, Алжира, Сирии, Палестины, Марокко и др.

Больше всего от притока нелегальных иммигрантов пострадали те регионы Испании, которые имеют водную или наземную границы с неблагополучными странами. Это Канарские острова, Андалусия, Мелилья, Мурсия, Аликанте, Балеарские острова.

Испания считается одной из основных стран Европы, на границах которой сосредоточено наибольшее количество нелегальных иммигрантов. По этой причине Испания сталкивается с нарастающим с каждым годом миграционным давлением.