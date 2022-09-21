В окрестностях Электренай найдено общее захоронение литовских и польских военных

Предположительно военные погибли в 1919-1920 годах во время литовско-польского военного конфликта.

«Сейчас на захоронении работают археологи. Позже мы планируем с почестями перезахоронить останки на кладбище», — говорится в сообщении Электренского самоуправления.

В 1919-1920 годах, прикрываясь стремлением выгнать большевиков, Польша напала на Литву и взяла под свой контроль Вильнюсский и Сувалкский регион.

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