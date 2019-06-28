В Испании бушует масштабный лесной пожар

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В провинции Таррагона выгорело около 5,5 тыс. гектаров леса. К 350 местным пожарным присоединились 221 специалист из испанской службы чрезвычайных ситуаций. Объединеннве силы пытаются потушить пожар в лесу на северо-востоке Испании. Об этом сообщает The Guardian.

Пожар быстро распространился по провинции Таррагона из-за сильного ветра и высоких температур и уже выжег больше 5 тысяч гектаров земли. Власти эвакуировали 53 жителя, пять дорог остаются полностью отрезанными, и власти советуют людям не приближаться к этому региону.

Возгорание произошло в районе муниципалитета Ла-Торре-дель-Эспаньоль. По предварительной версии, причиной стало вышедшее из-под контроля сжигание навоза на одной из местных ферм, где выращивают кур. Есть сведения о том, что сотни овец погибли в дыме и огне.

В результате огонь быстро распространился на соседние леса. Усугубила ситуацию сильная жара, охватившая в последние дни Испанию.

«Мы столкнулись с серьезным пожаром такого уровня, который не видели 20 лет. Он может выжечь 20 тысяч гектаров. Давайте будем осознавать, что любая небрежность может привести к катастрофе», — сказал министр внутренних дел.

На месте пожара задействованы самолеты, вертолеты, тракторы и другая техника.