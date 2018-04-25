default image
Из-за нехватки реагентов мобильные пункты проверки на COVID-19 сокращают время работы

Подробнее...
default image
В пятницу полиция получила 300 сообщений о нарушении карантина

Подробнее...
default image
В Испании медикам указали, кого спасать в первую очередь

Подробнее...
default image
Число зараженных во Франции выросло

Подробнее...
default image
Минфин создал фонд по смягчению последствий коронавируса

Подробнее...
default image
Г. Науседа: кризис с коронавирусом снимает маски с бизнесменов

Подробнее...
default image
Мэрия информирует о декларировании места жительства иностранцев в период карантина

Подробнее...
default image
Кипр отказал в приеме ста нелегальным мигрантам

Подробнее...
default image
В Литве первая жертва коронавируса

Подробнее...
default image
Требуется европейское решение по медицинским грузам

Подробнее...
default image
Латвия намерена прекратить репатриационные рейсы к 27 марта

Подробнее...
default image
В Израиле зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Подробнее...
default image
В. Шапока: надеемся взять кредиты под небольшие проценты

Подробнее...
default image
ЕС позволит странам-участникам инвестировать неограниченные средства в экономику

Подробнее...
default image
В Румынии ввели наказание до 15 лет тюрьмы из-за COVID-19

Подробнее...
default image
Г. Науседа: кризис с коронавирусом покажет, является ли ЕС семьей или домовым комитетом

Подробнее...
default image
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Подробнее...
default image
В Японии планируют возобновить занятия в школах

Подробнее...
default image
Партия средств медзащиты из Китая будет доставлена в Литву как можно быстрее

Подробнее...
default image
Польша объявила режим эпидемии

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Испании медикам указали, кого спасать в первую очередь

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Из-за загруженности испанских больниц пациентами с коронавирусом медикам подготовили этическое пособие, призванное помочь врачам выбрать между спасением нескольких пациентов в критическом состоянии. Об этом сообщает El Pais.

Например, в Мадриде заполненность отделов интенсивной терапии приближается к критической, а количество новых случаев продолжает расти.

Для таких случаев Испанская ассоциация медицины интенсивной терапии и медиков, занимающихся больными коронавирусом (La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias) выпустила этические рекомендации, кого из пациентов спасать, если помочь всем невозможно.

Медикам советуют отдавать предпочтение тем, у кого больше шансов выжить. При этом возраст не является решающим фактором. Главным критерием являются шансы на выживание, независимо от возраста пациента — этот подход действовал и до пандемии коронавируса, утверждают в центре.

Директор Центра экстренной координации Министерства здравоохранения Испании отмечает, что в связи с большой нагрузкой на отделы интенсивной терапии необходимы более жесткие критерии при принятии решений о госпитализации.

korrespondent.net

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600