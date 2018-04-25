В Испании медикам указали, кого спасать в первую очередь

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Из-за загруженности испанских больниц пациентами с коронавирусом медикам подготовили этическое пособие, призванное помочь врачам выбрать между спасением нескольких пациентов в критическом состоянии. Об этом сообщает El Pais.

Например, в Мадриде заполненность отделов интенсивной терапии приближается к критической, а количество новых случаев продолжает расти.

Для таких случаев Испанская ассоциация медицины интенсивной терапии и медиков, занимающихся больными коронавирусом (La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias) выпустила этические рекомендации, кого из пациентов спасать, если помочь всем невозможно.

Медикам советуют отдавать предпочтение тем, у кого больше шансов выжить. При этом возраст не является решающим фактором. Главным критерием являются шансы на выживание, независимо от возраста пациента — этот подход действовал и до пандемии коронавируса, утверждают в центре.

Директор Центра экстренной координации Министерства здравоохранения Испании отмечает, что в связи с большой нагрузкой на отделы интенсивной терапии необходимы более жесткие критерии при принятии решений о госпитализации.