В пятницу полиция получила 300 сообщений о нарушении карантина

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В пятницу литовская полиция получила 302 сообщения о нарушениях карантина и самоизоляции. В субботу утром представитель литовской полиции Рамунас Матонис заявил BNS, что, хотя количество сообщений уменьшилось, их содержание не изменилось.

«В принципе нет никаких изменений, просто люди звонят меньше», — сказал Матонис.

Полиция получает наибольшее количество сообщений о людях, которые не соблюдают правила самоизоляции, а также о компаниях, которые нарушают карантинные меры.

Всего на этой неделе было принято почти 1,5 тыс таких сообщений.

В четверг министерство здравоохранения заявило, что на открытой площадке не должно быть более пяти человек, на игровых площадках должны играть дети одной семьи.

После введения карантина в Литве 16 марта торговля во всех магазинах. Работают только продуктовые магазины, аптеки и продовольственные рынки. Деятельность спа, парикмахерских и салонов красоты была полностью приостановлена. Казино и салоны игровых автоматов закрыты. Точки общепита могут готовить еду только на вынос.

Все возвращающиеся, и лица, подозреваемые на наличие коронавируса, должны быть изолированы на 14 дней.

К тем, кто нарушает правила карантина может применяться принудительная изоляция или госпитализация.