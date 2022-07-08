В Испании началась 7-я волна пандемии COVID-19

Два подварианта штамма омикрон BA.4 и BA.5 вызывают значительный рост числа коронавирусных инфекций в таких странах, как Испания, Португалия и Великобритания. Они обладают большей способностью к заражению, и оба противостоят антителам вакцинированных людей даже с тремя дозами.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно последнему отчету Министерства здравоохранения Испании об эпидемиологической ситуации в стране, началась 7-я волна пандемии COVID-19. В июне заражение новым вариантом BA.5 у людей старше 60 лет выросла почти до 1000 случаев на 100 000 жителей, а общее число пациентов, госпитализированных с ковидом, составляет более 10 000 человек.
Сегодня каталонский эпидемиолог и исследователь Кике Бассат предупредил о значительном увеличении числа заражений за последние две недели. По его словам, это чрезвычайно заразные варианты, и те немногие средства защиты, которые мы генерируем в результате естественного заражения, были полезны для предыдущих вариантов, но, похоже, теперь они слабы перед нынешними.
Эпидемиолог считает, что ношение масок не должно снова быть обязательным, но их следует использовать людям, которые более уязвимы к коронавирусной инфекции.