В Испании началась 7-я волна пандемии COVID-19

Два подварианта штамма омикрон BA.4 и BA.5 вызывают значительный рост числа коронавирусных инфекций в таких странах, как Испания, Португалия и Великобритания. Они обладают большей способностью к заражению, и оба противостоят антителам вакцинированных людей даже с тремя дозами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно последнему отчету Министерства здравоохранения Испании об эпидемиологической ситуации в стране, началась 7-я волна пандемии COVID-19. В июне заражение новым вариантом BA.5 у людей старше 60 лет выросла почти до 1000 случаев на 100 000 жителей, а общее число пациентов, госпитализированных с ковидом, составляет более 10 000 человек.