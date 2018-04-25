В Испании перерывы на кофе и курение не будут засчитывать в рабочее время

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Испанский суд признал право компании вычитать перерывы на кофе и курение из реально отработанных сотрудниками часов в рабочее время. Об этом сообщает MBS.News.

Национальный суд страны не стал возражать против требования компании Galp Energia Espana отмечаться, когда работники покидают офис, а также указывать причины, по которым они берут перерыв. Жалобу на подобные действия со стороны работодателей подала Конфедерация профсоюзов Испании.

В суде подчеркнули, что применение таких пропускных карточек на входе и выходе из офиса является гарантом безопасности, а также средством мониторинга присутствия сотрудников на рабочем месте.

26 сентября компания направила сотрудникам электронные письма в которых указала, что сотрудники, покидающие здание офиса в рабочее время, должны указать причину перерыва: кофе, курение или завтрак. При этом потраченное время не будет включено в рабочие часы.