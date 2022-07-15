В Испании введут временные налоги в отношении банков и энергетических компаний

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Правительство Испании планирует ввести два временных налога в отношении крупных энергетических компаний и банков. Налоги будут действовать в течение двух следующих лет.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что налог на прибыль крупных энергетических компаний привлечет в государственный бюджет два млрд евро в год. Налог в отношении банков добавит в госбюджет 1,5 млрд евро в год, передает Reuters