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В Испании введут временные налоги в отношении банков и энергетических компаний

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Правительство Испании планирует ввести два временных налога в отношении крупных энергетических компаний и банков. Налоги будут действовать в течение двух следующих лет.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что налог на прибыль крупных энергетических компаний привлечет в государственный бюджет два млрд евро в год. Налог в отношении банков добавит в госбюджет 1,5 млрд евро в год, передает Reuters

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По словам Санчеса, правительство одобрит временный налог для крупных финансовых учреждений, которые уже начинают получать выгоду от повышения процентных ставок.
Новые налоги будут касаться крупных предприятий с оборотом более миллиарда евро в год. 

Кроме того, правительство Испании с сентября по декабрь сделает бесплатными проездные на городской общественный транспорт и пригородные поезда, а учащимся от 16 лет выплатит по 100 евро.

freecity.lv

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