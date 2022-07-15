В Испании введут временные налоги в отношении банков и энергетических компаний

Правительство Испании планирует ввести два временных налога в отношении крупных энергетических компаний и банков. Налоги будут действовать в течение двух следующих лет.
Премьер-министр Педро Санчес заявил, что налог на прибыль крупных энергетических компаний привлечет в государственный бюджет два млрд евро в год. Налог в отношении банков добавит в госбюджет 1,5 млрд евро в год, передает Reuters
По словам Санчеса, правительство одобрит временный налог для крупных финансовых учреждений, которые уже начинают получать выгоду от повышения процентных ставок.
Новые налоги будут касаться крупных предприятий с оборотом более миллиарда евро в год.
Кроме того, правительство Испании с сентября по декабрь сделает бесплатными проездные на городской общественный транспорт и пригородные поезда, а учащимся от 16 лет выплатит по 100 евро.freecity.lv